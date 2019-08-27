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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Putin: 'Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık' - MOSKOVA

Putin: 'Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık' - MOSKOVA

Putin: "Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık" - MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamasıMOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı İdlib Teröristler 

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