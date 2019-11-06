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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pırlanta koleksiyonuna ‘Yoga’lı tanıtım Haberi

Pırlanta koleksiyonuna ‘Yoga’lı tanıtım Haberi

Yoga anlarından detay

Hastalık İnsan Vücudu Pırlanta İnsan Bedeni Yoga Hocası 

-Koleksiyondan detay
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Piyasaya sürülecek yeni pırlanta koleksiyonunun yoga etkinliği ile tanıtılması renkli görüntülere sahne oldu. Bir pırlanta firması, insan vücudunda bulunan 7 temel çakranın sembollerinden oluşturulan ‘Chakra’ adlı koleksiyonunun tanıtımını yoga ile yaptı. Keyifli anların yaşandığı tanıtımda katılımcılar koleksiyonun önünde bir yoga hocası ile rahatlamaya çalıştı. Etkinlik çakraların açılmasına yönelik yapılan meditasyonun ardından tamamlandı. “Koleksiyonumuz, insan bedenindeki 7 ana çakranın sembollerinden oluşuyor” Koleksiyonu hakkında bilgi Kerim Güzeliş, “Marka olarak tüm yenilikleri, trendleri yakından takip ediyoruz. Koleksiyonumuz, insan bedenindeki 7 ana çakranın sembollerinden oluşuyor. Bu semboller, insan bedenindeki dairesel enerji merkezlerini temsil ediyor. Çakralarımız tamamen açık olduğunda vücudumuzdaki enerji serbestçe dolaşır. Böylece mutlu ve huzurlu yaşamın keyfini çıkarabiliriz” şeklinde konuştu.
“Çakralar tıkandığında bizim için gerekli olan enerji bedene giremez” Yoga çalışması öncesinde katılımcılara çakraların insan üzerindeki etkilerini anlatan Yoga Eğitmeni Çağla Güngör, “Çakra merkezlerinin asıl amacı, sürekli girdaplar şeklinde dönen evrensel yaşam enerjisi pranayı özümsemek ve dağıtmaktır. Evrensel yaşam enerjisi, bedenimize çakra merkezleri aracılığı ile girebilir. Her bir çakra merkezi farklı bir enerjinin bedene giriş kapısıdır. Bu nedenle çakralar tıkandığında bizim için gerekli olan enerji bedene giremez dolayısıyla fiziksel ve psikolojik dengesizlikler ve hastalıklar baş gösterir. Sağlıklı bir sistemde çakralar birbirleri ile iletişim halinde çalışır, birbirlerini destekler, etkiler ve sürekli bilgi paylaşımda bulunur. Duygularımız ve zihinsel düşünceler ile oluşan enerjiyi, çakra merkezleri toplayarak diğer çakra merkezlerine, tüm bedene ve önemli organlara aktarırlar” ifadelerini kullandı.
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