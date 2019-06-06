'Peygamberler diyarı Urfa'da bayramda alışveriş bereketi Haberi

--"Peygamberler diyarı Urfa"da bayramda alışveriş yoğunluğu

- -Tarihi çarşılardan görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-Esnaf konuşmaları

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA ) "Peygamberler diyarı Urfa"da bayramda alışveriş bereketi- Şanlıurfa’da bayram yoğunluğu- Ramazan Bayramı son gününde çarşı yoğunluğu ŞANLIURFA



- Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin tarihi çarşılarında alışveriş hareketliliği yaşandı. İnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin tarihi çarşılarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin tarihi çarşılarına akın etti. Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflarda rahat bir nefes aldı. Ramazan Bayramı nedeniyle çarşıda yoğunluk oluştuğunu belirten Esnaf Cahit Taş, “ Ramazan Bayramında çok şükür alışveriş oluyor. Vatandaşlar alışveriş yaptığı için mutluyuz. Bayram gayet güzel geçiyor. Vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor” dedi.

“Bayramda çarşıda yoğunluk oluşuyor” Esnaf olan Mehmet Reşat ise, “ Ramazan Bayramı hoş geldi. Vatandaşlar alışverişe çıkmış, mutluyuz. Gelen yerli ve yabancı vatandaşlar alışveriş yapıyor. Çarşı baya kalabalık oldu bu bayramda. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

(SÖ-LO-Y)

