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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Pekcan: '(Türkiye-Rusya ticari ilişkileri) Bugün ülkelerimiz arasındaki yatırım tutarı 20 milyar dolar civarındadır' - ANTALYA

Pekcan: '(Türkiye-Rusya ticari ilişkileri) Bugün ülkelerimiz arasındaki yatırım tutarı 20 milyar dolar civarındadır' - ANTALYA

Pekcan: "(Türkiye - Rusya ticari ilişkileri) Bugün ülkelerimiz arasındaki yatırım tutarı 20 milyar dolar civarındadır" - ANTALYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması - Türkiye - Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı imza töreniANTALYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye - Rusya İş Forumu ile Türkiye - Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı.

İmza Töreni Dolar Milyar Dolar 

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