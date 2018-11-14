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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pekcan: 'Türkiye'nin 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler statüsüne yükselmektir' - ANKARA

Pekcan: 'Türkiye'nin 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler statüsüne yükselmektir' - ANKARA

Pekcan: "Türkiye'nin 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler statüsüne yükselmektir" - ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın toplantının yapıldığı salona gelmesi - Bakan Pekcan'ın karşılanması - Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Bakan Pekcan’ın kürsüye çıkması - Bakan Pekcan’ın konuşmasıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kooperatif Basın Toplantısı Toplantı 

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