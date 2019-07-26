Pekcan: 'Türk-Rus ekonomi ilişkilerinin önü son derece açıktır' - ANTALYA
Pekcan: "Türk - Rus ekonomi ilişkilerinin önü son derece açıktır" - ANTALYA - Türkiye - Rusya İş Forumu ile Türkiye - Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasıANTALYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye - Rusya İş Forumu ile Türkiye - Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı.
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