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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pekcan: 'Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar oldu' - ANKARA İzle

Pekcan: 'Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar oldu' - ANKARA İzle

Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar oldu" - ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verileri açıklamasıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu."

Lyon Dolar 2 Milyon Dolar 1 Milyon Dolar Dış Ticaret 

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