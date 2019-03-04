Pekcan: 'Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar oldu' - ANKARA İzle

Pekcan: 'Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar oldu' - ANKARA İzle
Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar oldu" - ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verileri açıklamasıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu."
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