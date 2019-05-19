Pekcan: 'Küresel ekonomi çok önemli bir dönemden, değişim dönüşüm döneminden geçmekte bugün' - SAMSUN Haberi
Pekcan: "Küresel ekonomi çok önemli bir dönemden, değişim dönüşüm döneminden geçmekte bugün" - SAMSUN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasıSAMSUN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni"ne katıldı. (1)
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