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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pekcan: '(Gecikme faizi) Bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya çekilecek' - ANKARA

Pekcan: '(Gecikme faizi) Bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya çekilecek' - ANKARA

Pekcan: "(Gecikme faizi) Bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya çekilecek" - ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın konuşması - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.
- 2 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi) Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve bu kapsamda yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecektir."Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek."

Kooperatif Basın Toplantısı Toplantı Çekim Üst Sınır 

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