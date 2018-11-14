Pekcan: '(Gecikme faizi) Bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya çekilecek' - ANKARA
Pekcan: "(Gecikme faizi) Bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya çekilecek" - ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın konuşması - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. - 2 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi) Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve bu kapsamda yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecektir."Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek."