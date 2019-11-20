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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pazı üreticisinin yüzü gülüyor - HATAY İzle

Pazı üreticisinin yüzü gülüyor - HATAY İzle

Pazı yetiştirilen tarım arazisi - Pazı toplayan tarım işçileri - Pazı üreticilerden İlter Gümüş ile röportaj - Çiftçi Enver Kelahmetoğlu ile röportajPazı üreticisinin yüzü gülüyor - Türkiye'nin pazı ihtiyacının yüzde 78'ini karşılayan Hatay 'da bu yıl pazıda yaşanan verim artışı üreticiyi mutlu etti - Pazı üreticilerden İlter Gümüş: - "İş meşakkatli ancak bu yılki yüksek verim ve kalite bizleri sevindiriyor"HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Türkiye'de pazı üretiminin en fazla yapıldığı yer olan Hatay 'da, hasadına başlanan üründeki verim ve kalite üreticilerinin yüzünü güldürdü.AA muhabirinin, Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, Türkiye ihtiyacının yüzde 78'ini karşılayan Hatay 'da pazı hasadına başlandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla pazıda yaşanan verim artışı üreticiyi memnun etti.Geçen yıl 7 bin 446 ton pazı yetiştirilen kentte, verimin bu yıl daha da artması beklenirken, ürünün hasadı 2020'nin bahar aylarına kadar sürecek. - Kilogramı tarlada 1 liraPazı üreticilerinden İlter Gümüş, AA muhabirine, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle verimin geçen yıla göre daha fazla olacağını söyledi.

Pazının kilogramının tarlada 1 liradan satıldığını anlatan Gümüş, havalar soğudukça fiyatın 2 liraya kadar yükseleceğini belirtti.
Hasat döneminde 06.00'dan itibaren tarlada işbaşı yaptıklarına değinen Gümüş, "İş meşakkatli ancak bu yılki yüksek verim ve kalite bizleri sevindiriyor." dedi.
Çiftçi Enver Kelahmetoğlu da bu yıl 7 dönüm arazide pazı ektiğini ve iyi verim aldığını kaydetti.
Kelahmetoğlu, havaların soğumasıyla pazıya olan talebin artmasını beklediğini belirtti.

Hava Sıcaklığı Tarım Muhabir La Paz Tarım Arazisi 

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