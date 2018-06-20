Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pazarlarda patatesin fiyatı 5 lirayı aşınca, gözler Sandıklı patatesine çevrildi

Pazarlarda patatesin fiyatı 5 lirayı aşınca, gözler Sandıklı patatesine çevrildi

-ÇİFTÇİ ALİ OSMAN YILMAZ RÖP

Pazarcı Asad Market Karahisar Pazarcı Esnafı 

--PAZARCI ADEM ERKUŞ KONUŞMA
--GENEL GÖRÜNTÜLER

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gözler Temmuz ayının 15'inde başlayacak olan patates hasadına çevrildi. Halkın önemli gıda maddelerinden olan patatesin kilogram fiyatının son günlerde market ve pazarlarda 5 lirayı aşması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Sandıklı’da pazarcı esnafı Adem Akkuş, "Patates fiyatlarının artmasının sebebi pazarcılar gösteriliyor. Fiyatları aracılar artırıyor. Patatesi pahalı alıyoruz onun için 5 liradan satmak zorundayız, yazık bu vatandaşa" dedi.
Patates üreticisi Ali Osman Yılmaz ise, "Ben 58 dekar patates ektim, çiftçi yorgun, geçen yıl 20 kuruştan patates sattık zarar ettik çiftçi ekonomik olarak zayıfladığından patates ekemez durumda. Fiyatlar yükseldi. Adana çiftçisi Ödemiş çiftçisi son iki yılını zararla kapattıgı için ekim düştü, turfanda patates yetmiyor çıkan da pazarlarda kapış kapış gittiğinden fiyatlar yükseldi. Sandıklı, Eskişehir, Niğde patatesi çıkınca fiyatlar normale döner. Patatesin pahalılığı bizim ihtiyacımız bir para ama çokta hoşlandığımız bir durum değil. Fiyat ne 20 kuruş olsun ne de 4 lira, beş lira olsun. Bu yıl her şey pahalı domates de pahalı, patlıcan da pahalı" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğalgaz Yerli Ünite İle ÇıkartılacakDoğalgaz Yerli Ünite İle Çıkartılacak
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı