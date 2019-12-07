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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Pazarda arz-talep sorunu

Pazarda arz-talep sorunu

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Bild Öğretmen Semt Pazarı Pazar Esnafı 

-Pazarcı röportaj
-Vatandaş röportaj

( SAMSUN )- Pazarda fiyatlar ucuz ama talep az SAMSUN

- Samsun'un İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında fiyatlar uygun ancak talep istenen düzeyde değil. Her keseye uygun fiyatta meyve sebzenin bulunabildiği pazarda sebzeler 1,5-2 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Pazarda marul, lahana, turp, pırasa, havuç, soğan, patates ve patlıcan 2 liradan alıcı bulurken en pahalı sebze 6 liradan satılan fasulye. Meyve fiyatları ise mevsimin geçmesinden ötürü bir miktar artış var. Pazarda elma 3 lira, nar 5 lira, yerli muz ise 6,5 lira. Pazar esnafı kış sebzelerinin geçen seneye göre fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.

Fiyatların mevsimine göre normal olduğunu savunan esnaf buna karşın satışların iyi olmadığına değindi. “Halden ucuzuz şu anda” Pazarcı Oktay Bakan, “Fiyatlar gayet iyi ama iş yok. Halden ucuzuz şu anda” dedi.
Bir diğer pazar esnafı ise “Fiyatlar gayet güzel milletin rahat alabileceği düzeyde ama iş yok. Para dönmüyor mal satılmıyor” ifadelerini kullandı. “Her keseye göre” Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise her keseye uygun fiyatta meyve sebze bulabildiklerini ancak mevsiminde satılan sebzelerin biraz daha hesaplı olduğunu söyledi.

Emekli öğretmen Nermin Hacısalihoğlu, “Fiyatlar uygun her keseye göre fiyatlar var. Mevsiminde olmayanlar pahalı, mevsiminde olanlar uygun” diye konuştu.
Nuran Gülten, “Her keseye göre var. Her keseye göre hangisini istersen alabilirsin. Sebzelerde biraz yaş sebzeler hesaplı ama dışarıdan gelenler pahalı” şeklinde konuştu.
Serpil Kulaklıoğlu ise “Geçen seneye göre kıyaslarsak pazarda fiyatlar normal” açıklamasında bulundu.
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