Pazara ucuzluk geldi Haberi

-Genel

-Röportajlar



( İSTANBUL )- Esnaflar "Genel bir ucuzlama görülüyor" diyor İSTANBUL



- Temmuz ayında fiyatı en fazla azalan ürün karpuz oldu. Karpuzun yanı sıra bir çok sebze ve meyvede fiyat düşüşleri izleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Açıklanan verilerle Temmuz ayında fiyatı en fazla azalan ürünler de belli oldu. En çok karpuz ucuzladı Temmuz ayında en çok fiyatı düşüşü karpuzda gerçekleşti. Yüzde 27,91 oranında ucuzlayan karpuzu yüzde 25,87 ile patlıcan, yüzde 23,34 ile salatalık, yüzde 15,92 ile taze fasulye, yüzde 14,36 ile kabak, yüzde 11,89 ile şeftali, yüzde 11,45 ile kuru soğan, yüzde 7,68 ile patates takip etti. Genel olarak meyve ve sebze ürünlerinde fiyatların düşmesiyle halk pazarlarında da hareketlilik yaşandı. "Sezon bereketli geçiyor" Pazardaki son durum ile ilgili görüş belirten pazar esnaflarından Celil Emiroğlu, fiyatlarda genel bir düşüş olduğunu belirterek, “Başta karpuz, patlıcan, salatalık, domates gibi ürünlerde genel bir ucuzlama görülüyor. Kışın vatandaş 1 kilo meyve sebze alırken fiyatların ucuzlamasıyla, 3 kilo 5 kilo alıyor, sezon bereketli geçiyor” dedi.

Temmuz ayında sebze meyve gibi ürünlerin bol çıktığını ifade eden esnaf Necmettin Torlak da, “Ürünün çok olmasıyla fiyatlar düştü. 5 kilo alacak olan vatandaş 10-20 kilo alıyor. Pazarda ürünler ucuz olunca vatandaşlar daha çok talep gösteriyor. Ülkemiz tarım ülkesi, bol ürün olunca vatandaşlarda ucuz ucuz yiyor” ifadelerini kullandı. Geçen ay karpuzun kilosunun 1,50 ila 1,75 liradan satıldığını söyleyen esnaf Ercan Bingöl ise “Temmuz ayında karpuzun kilosu 1 tl’ye kadar düştü. Karpuz sezonu bitmeye yakın durumda fiyatların ucuzlamasından herkes memnun. Karpuz birçok şehrimizde üretiliyor, çok olduğu için fiyatlarda düşüyor. Ucuzlayınca vatandaşımız da daha çok tüketiyor. Yaz meyvesi olduğu için de oldukça talep var” diye konuştu.



