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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Patatesin depolanması gayet doğal' - NİĞDE

'Patatesin depolanması gayet doğal' - NİĞDE

"Patatesin depolanması gayet doğal" - NİĞDE - Tarlada patates hasadı (ARŞİV GÖRÜNTÜSÜ) - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar'ın açıklamaları"Patatesin depolanması gayet doğal" - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar: - " Niğde , Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 17'sini karşılamakta. O yüzden bu bölgede patates depolanması gayet doğal. Biz bunu basında yer aldığı gibi stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz" - "Patates sökümü biteli 15 gün oldu. Depolarda patates olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Depolarımıza koyduk, mayıs ayına kadar da bu depolardan peyderpey patatesleri satacağız"NİĞDE (AA) - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 17'sinin karşılandığı kentte bu ürünün depolanmasının doğal karşılanması gerektiğini belirterek, "Biz bunu basında yer aldığı gibi stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz." dedi.
Kenar, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, patates konusunda basında çıkan çeşitli haberlerden çiftçilerin rahatsız olduğunu söyledi.

Hükumetin, depolardaki bazı ürünlerin tespiti için çalışma başlattığını aktaran Kenar, şunları kaydetti:" Niğde , Misli ve Melendiz ovaları başta olmak üzere Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 17'sini karşılamaktadır. Bununla birlikte kışlık patatesin de yaklaşık yüzde 60'ı, Niğde ve Nevşehir bölgesinden karşılanmakta. O yüzden bu bölgede patates depolanması gayet doğal. Biz bunu basında yer aldığı gibi stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz. Stokçu olarak gösterilmekten rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü biz yıllardır patatesi soğuklarda 6 - 7 ay depolarda saklayarak halkımızın patates ihtiyacını karşılamaktayız. O yüzden sadece bir stokçu mantığıyla çiftçimizin eleştirilmesini istemiyoruz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız depolardaki malların tespiti anlamında gittiklerinde 'depoları bastılar' gibi algı oluşturuldu. Patates sökümü biteli 15 gün oldu. Depolarda patates olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Depolarımıza koyduk, mayıs ayına kadar da bu depolardan peyderpey patatesleri satacağız. O yüzden buradaki algının değişmesini istiyoruz."Kenar, şu anda Niğde 'deki depolarda yaklaşık 450 bin ton patates olduğunu, bahar döneminde yazlık patates çıkana kadar depolarda kalacağını ve bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediklerini aktardı.Patates veya soğan konusunda sektör dışındaki bazı kişilerin açıklama yaptığına dikkati çeken Kenar, şu ifadeleri kullandı:"Geçenlerde bir haberde gördüm, 'patates, soğan fiyatı 10 lira olacak' diye bir algı oluşturulmaya çalışıyorlar. Olacakla olmuyor. Çünkü şu anda baktığımızda bizim bölgemizde patatesin depo fiyatı 1,5 lira civarında. Pazarda ise 3 - 4 lira arasında. Hal böyle olunca bizim patatesin depoda 1,5 lira olması gayet doğal. Çünkü patates üretim maliyeti 70 - 80 kuruş."

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