Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Patates ve soğandaki ateş sönüyor

Patates ve soğandaki ateş sönüyor

Patatesler detay

Televizyon Pazarcı Yağan Yükselen 

-Soğanlar detay
-Patates ve soğan pazarından detaylar
-Patates ve soğanların işlenişi detay
-Pazarcı Güngör Bilgin Röp.
-Detaylar

( ANTALYA ) -- Antalya’da patates ve soğanın fiyatı 2 ila 4 liraya kadar düştü- Pazarcılar fiyatın 20 gün içerisinde daha da çok düşeceği öngörüsünde bulundu ANTALYA

- Seçim öncesi 6-6,5 liraya kadar çıkan patates ve soğanın fiyatları düşmeye başladı.
Fiyat artışlarında üretim bölgelerindeki yağmur ve dolu yağışlarının etkili olduğunu belirten pazarcılar, şuan ki fiyatın 2 ila 4 lira arasında değişkenlik gösterdiğini kaydetti.
Pazarcılar, 20 gün içerisinde ise fiyatların daha da aşağı düşeceği öngörüsünde bulundu. Geçtiğimiz hafta aniden yükselen patates ve soğan fiyatları, vatandaşların cebini yakmaya başlamıştı. Özellikle üretim merkezinde yağan şiddetli sağanak, dolu ve selin tarlalara zarar vermesiyle birlikte patatesin fiyatı yüzde 94’lük artışla 6 liraya, soğanın kilosu ise yüzde 212'lik artışla 6,5 liraya çıkmıştı. Tanesi neredeyse 1 liraya gelen patates ile soğanın fiyatı şu günlerde düşüşe geçmeye başladı.
Büyüklüğüne göre fiyatları sınıflandırılan patates ve soğanın Antalya’da 2 ila 4 lira arasında satışı gerçekleşiyor. “Fiyatı duyunca herkes elektrik çarpmış gibi oluyor” Fiyatların 20 gün içerisinde 2 ila 2,5 lira arasında sabitleneceği öngörüsünde bulunan pazarcılar, üreticilerin girdi maliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Fiyatların çok abartıldığını söyleyen pazarcılardan Güngör Bilgin, “Şuanda patates 2-3 lira. Hatta 1,5 liraya kadar patates var. Patatesin fiyatı televizyonlarda çok abartılıyor. Fiyatı duyunca herkes elektrik çarpmış gibi oluyor. Aslında o kadar yüksek bir fiyat yok şuanda. Soğan da seçim öncesi yükseldi, ardından Cumhurbaşkanımız ve bakanlar konuşunca fiyatları düştü. Geçen yıl 10 kuruşa kadar düşmüştü, o zaman çiftçinin hali neden düşünülmüyordu” dedi.
“55 senedir bir kere 4 lira yapmış” 20 gün sonra fiyatların daha da düşeceğini öngören Bilgin, “Maliyetleri yüksek anca o şekil kurtarır. Sadece tüketiciyi değil, üreticiyi de düşünmek gerekiyor. 3 senedir 10 kuruşa patates soğan alınıyordu. 55 yaşındayım, 55 senedir bir kere patates 4 lira yapmış, bedava yediklerine saysınlar” diye konuştu.
Bilgin, üretim bölgelerindeki yağışların fiyatlara yansıdığını, aynı zamanda bazı tüccarların da bunu fırsatçılığa dönüştürdüğünü ileri sürdü. (SM-SÇ)
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı