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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Patates hasadına başlanması - NİĞDE Haberi

Patates hasadına başlanması - NİĞDE Haberi

- Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar'ın konuşması - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar'dan detay görüntülerPatates hasadına başlanması - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar: - "Şu anda Orta Anadolu'da yazlık dediğimiz erkenci patateslerin sökümünün başlamasıyla fiyatların bir nebze geri çekildiğini görüyoruz"NİĞDE (AA) - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Orta Anadolu'da hasadı başlayan patatesin piyasaya girmesiyle fiyatların gerilediğini bildirdi.Kenar, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde denilince akla patates geldiğini söyledi.

İki ay önce para etmeyen patatesin son günlerde yükseldiğine dikkati çeken Kenar, patates üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü düşündüklerini aktardı.Kenar, Niğde ve Nevşehir'deki depolarda nisan ve mayıs aylarının sonlarına doğru patatesin bittiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Adana ve Ödemiş gibi Akdeniz bölgesinde, Orta Anadolu patatesi yetişene kadar Türkiye ihtiyacını karşılayacak patates üretiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu bölgede eken çiftçilerimizin zarar ettiğinden dolayı bu yıl biraz ekim alanlarının daralması, Akdeniz bölgesinde patates fiyatlarının biraz yukarı çıkmasına sebep oldu ama şu anda Orta Anadolu'da yazlık dediğimiz erkenci patateslerin sökümünün başlamasıyla fiyatların bir nebze geri çekildiğini görüyoruz."Çiftçiler olarak yaz döneminde patatesin kilogramının tarlada 1,5 ila 2 liraya satıldığını anlatan Kenar, yazlık patateste verimin kışlıklara göre az olduğunu, fiyatının da yüksek olması gerektiğini savundu.Çiftçilerin 1,5 - 2 liraya mal ettiği patatesin pazarda 5 - 6 liraya satılmasının üzüntü verici olduğuna dikkati çeken Kenar, şunları kaydetti:"Bunu da sanki sadece patates pahalıymış gibi bütün basın yayın organlarında patates üzerinden algı operasyonu yapıldığını görüyoruz. Bu da bizim çiftçilerimizi üzmektedir. Çünkü biz pazara gittiğimiz takdirde 4 - 5 liradan aşağı hiçbir sebzenin olmadığını görüyoruz. Patates de bunların içerisinde yaz sebzesi. 5 liradan satılan patates de lüks yerlerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Niğde ölçeğine geldikten sonra patatesin pazarda 5 lira olduğunu görmüyoruz. Bizim pazarımızda en güzel patates 3,5 ila 4 lira arasında. O yüzden patateste böyle bir algının olmasından Niğde çiftçisi olarak çok rahatsızız. Sanki patates ucuz yetişiyormuş da biz pahalıya satıyoruz gibi bir algı operasyonu olduğunu görüyoruz."

Asad Bild Gesi 

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