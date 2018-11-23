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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Pakdemirli : 'Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz' - İZMİR

Pakdemirli : 'Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz' - İZMİR

Pakdemirli : "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz" - İZMİR - 2018 Ege Ekonomik Forumu toplantısı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katıldı.
(2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz."Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz."

Market Toplantı Demirli Hayvan Sosyal Sorumluluk 

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