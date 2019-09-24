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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımı protokolü imza törenine katıldı - ANKARA Haberi

Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımı protokolü imza törenine katıldı - ANKARA Haberi

- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Protokolün imzalanması - Fotoğraf çekimiANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolünün imza törenine katıldı.

İmza Töreni Çekim Demirli İşbirliği Protokolü 

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