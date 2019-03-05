Pakdemirli: 'Tarım ve hayvancılıkta köylüden çiftçiye dönüşümü tamamladığımızda 'Köylü milletin efendisidir' sözü daha güçlü bir anlam kazanacaktır' - ANKARA
Pakdemirli: "Tarım ve hayvancılıkta köylüden çiftçiye dönüşümü tamamladığımızda "Köylü milletin efendisidir" sözü daha güçlü bir anlam kazanacaktır" - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Bakan Pakdemirli: - Bakan Pakdemirli: "Tarım ve hayvancılıkta köylüden çiftçiye dönüşümü tamamladığımızda "Köylü milletin efendisidir" sözü daha güçlü bir anlam kazanacaktır" - ANKARAANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Ankara 'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Tanıtım ve Açılış Töreni"nde konuştu.
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