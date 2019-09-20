Pakdemirli: '(Tarım ve hayvancılık destekleri) Önümüzdeki yıl çok daha fazla destek miktarıyla karşı karşıya olacağız' - İZMİR
Pakdemirli: "(Tarım ve hayvancılık destekleri) Önümüzdeki yıl çok daha fazla destek miktarıyla karşı karşıya olacağız" - İZMİR - Etkinliğin düzenlendiği salon - - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu. (1)
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