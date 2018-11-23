Pakdemirli : '(Sözleşmeli tarım) Bununla ilgili bir mevzuat, bir yasa düzenlemesi yapmamız gerekiyor' - İZMİR
Pakdemirli : "(Sözleşmeli tarım) Bununla ilgili bir mevzuat, bir yasa düzenlemesi yapmamız gerekiyor" - İZMİR - 2018 Ege Ekonomik Forumu toplantısı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katıldı. (5)"2023 yılına geldiğimiz zaman 7 milyar fidan hedefimiz var""(Sözleşmeli tarım) Bununla ilgili bir mevzuat, bir yasa düzenlemesi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İki tarafın da haklarını koruyan bir sözleşmeli tarıma eğer geçebilirsek planlama ile ilgili konularda önemli mesafe almış olacağız"