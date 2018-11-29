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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: '(Soğan depolanması) Fırsatçıları takip ediyor olacağız' - ANKARA

Pakdemirli: '(Soğan depolanması) Fırsatçıları takip ediyor olacağız' - ANKARA

Pakdemirli: "(Soğan depolanması) Fırsatçıları takip ediyor olacağız" - ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TZOB arasında iş birliği protokolü imza töreni - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TZOB arasında imzalanacak iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
"(Soğan depolarına operasyonlar) Biz durumu hassasiyetle inceliyoruz. Soğanın özellikle depolarda çürüdüğüne dair emareler var. Ama bununla beraber bu fiyatların artışından da faydalanmaya çalışan stokçular da var. Biz bu işi bir denge içerisinde götürmek durumundayız.""Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle beraber burada fırsatçıları da takip ediyor olacağız"

İmza Töreni Demirli Okçular Hassasiyet 

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