Pakdemirli: 'Siz yeter ki üreteceğiz, yetiştireceğiz deyin ve bize gelin, biz çoban da oluruz, tekede buluruz, sütte çıkarırız' - ANKARA
Pakdemirli: "Siz yeter ki üreteceğiz, yetiştireceğiz deyin ve bize gelin, biz çoban da oluruz, tekede buluruz, sütte çıkarırız" - ANKARA - Salondan detay - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Hediye takdimi - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondan ayrılmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'ndaki Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu'na katıldı. (4)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım