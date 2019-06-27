Pakdemirli: 'Normal buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destekleme ödeyeceğiz, hayırlı uğurlu olsun' - ANKARA
Pakdemirli: "Normal buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destekleme ödeyeceğiz, hayırlı uğurlu olsun" - ANKARA - Salondan detay - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'ndaki Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu'na katıldı. (3)
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