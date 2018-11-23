Pakdemirli : '(Markalaşma) Tarım ürünlerinden aldığımız katma değeri iki üç misli daha fazla hale getirebiliriz' - İZMİR
Pakdemirli : "(Markalaşma) Tarım ürünlerinden aldığımız katma değeri iki üç misli daha fazla hale getirebiliriz" - İZMİR - 2018 Ege Ekonomik Forumu toplantısı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katıldı. (3)"Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, tarımsal hasılada number one, dünyada 7'nci. Toplam toprak alanında ise 17'nci. Yani sınırlı kaynaklara göre baktığınız zaman aslında biz verimli bir şekilde topraklarımızı değerlendiriyoruz""Bana göre tarımı siyasetten ari tutmamız lazım""Tarımda hakikaten bir milli birliğe ihtiyacımız var. Hep beraber yan yana birlikte yürümeye ihtiyacımız var""(Markalaşma) Benim bir global marka ile ilgili bir hayalim var""Türkiye'nin dünyada global üç beş tane markası var. Bu markaların yanına global bir gıda markası da ekleyebilirsek bugün aldığımız katma değeri tarım ürünlerinden, iki üç misli daha fazla hale getirebiliriz"