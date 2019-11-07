Pakdemirli: 'Hepimiz yarın değil bugün bir şeyler yapmak zorundayız' - İSTANBUL Haberi
Pakdemirli: "Hepimiz yarın değil bugün bir şeyler yapmak zorundayız" - İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım