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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: 'Hepimiz yarın değil bugün bir şeyler yapmak zorundayız' - İSTANBUL Haberi

Pakdemirli: 'Hepimiz yarın değil bugün bir şeyler yapmak zorundayız' - İSTANBUL Haberi

Pakdemirli: "Hepimiz yarın değil bugün bir şeyler yapmak zorundayız" - İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

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