Pakdemirli: 'Gelecek nesillere çölleşme endişesi olmayan bir dünyayı miras bırakmak birinci mesuliyetimizdir' - ANKARA Haberi
Pakdemirli: "Gelecek nesillere çölleşme endişesi olmayan bir dünyayı miras bırakmak birinci mesuliyetimizdir" - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Toplantıya katılanlardan görüntülerANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı. (2)
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