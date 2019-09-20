Pakdemirli: 'Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var'- İZMİR Haberi
Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var" - İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu. (2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım