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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Pakdemirli: 'Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var'- İZMİR Haberi

Pakdemirli: 'Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var'- İZMİR Haberi

Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var" - İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu.
(2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek."

Toplantı Demirli 

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