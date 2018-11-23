Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Pakdemirli : 'Diğer ülkelerin ne işi varsa Afrika'da bizim de o işimiz var' - İZMİR

Pakdemirli : 'Diğer ülkelerin ne işi varsa Afrika'da bizim de o işimiz var' - İZMİR

Pakdemirli : "Diğer ülkelerin ne işi varsa Afrika'da bizim de o işimiz var" - İZMİR - 2018 Ege Ekonomik Forumu toplantısı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katıldı.
(7 SON)"2002'de 145 bin ton yerli tohum üretiminden bugün 1 milyon 50 bin tona gelmişiz""Dünya sertifikalı tohum piyasasında da 750 milyon dolarla dünyanın 11'inci sırasındayız""Diğer ülkelerin ne işi varsa Afrika'da bizim de o işimiz var diyoruz"

Toplantı Dolar Demirli 50 Milyon Dolar Yerli Tohum 

İlgili Foto Galeriler
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Katardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık YatırımKatardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı