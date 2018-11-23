Pakdemirli : 'Diğer ülkelerin ne işi varsa Afrika'da bizim de o işimiz var' - İZMİR
Pakdemirli : "Diğer ülkelerin ne işi varsa Afrika'da bizim de o işimiz var" - İZMİR - 2018 Ege Ekonomik Forumu toplantısı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katıldı. (7 SON)"2002'de 145 bin ton yerli tohum üretiminden bugün 1 milyon 50 bin tona gelmişiz""Dünya sertifikalı tohum piyasasında da 750 milyon dolarla dünyanın 11'inci sırasındayız""Diğer ülkelerin ne işi varsa Afrika'da bizim de o işimiz var diyoruz"