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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: '(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) 10 liranın altına düşecek olursa müdahale ederiz' - MANİSA

Pakdemirli: '(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) 10 liranın altına düşecek olursa müdahale ederiz' - MANİSA

Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) 10 liranın altına düşecek olursa müdahale ederiz" - MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Açık artırmadan detaylarMANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışına katıldı.
(3)Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor"

Demirli 

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