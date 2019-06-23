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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Pakdemirli, Büyükçekmece'de buğday hasadı yaptı - İSTANBUL İzle

Pakdemirli, Büyükçekmece'de buğday hasadı yaptı - İSTANBUL İzle

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin biçerdövere binmesi - Bakan Pakdemirli'nin biçerdöver ile hasat yapması - Tarladan görüntüler - Bakan Pakdemirli ile röportajTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Büyükçekmece'de buğday hasadı yaptı - Bekir Pakdemirli: - "Bu yıl bakanlık olarak iyi fiyat verdik. Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle..." - "Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35 - 40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk"İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl bakanlık olarak buğday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35 - 40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk." dedi.
Pakdemirli, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde buğday hasadına katıldı.
Çiftçilerle sohbet eden Pakdemirli, biçerdövere binerek bir süre buğday hasadı yaptı.Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, Marmara ve Trakya'da buğdayda hasadın başladığını ifade ederek, bol ve bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak buğday için iyi fiyat verdiklerini belirten Pakdemirli, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35 - 40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk." dedi.
Hasat döneminin çiftçiler için bayram olduğunu ifade eden Pakdemirli, şu anda çiftçilerin bayramı yaşadığını söyledi.

Kendisinin daha önce de biçerdöver kullandığını belirten Pakdemirli, biçerdöverle hasat yaptı ve tarlada incelemelerde bulundu.

Asad Demirli Bakanlık 

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