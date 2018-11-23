Pakdemirli: 'Birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz, toplamı 490 milyon lira' - İZMİR İzle
Pakdemirli: "Birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz, toplamı 490 milyon lira" - İZMİR - 2018 Ege Ekonomik Forumu toplantısı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katıldı. (4)Pakdemirli: "Bugün itibarıyla başta organik tarım destekleri olmak üzere birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz, toplamı 490 milyon lira."