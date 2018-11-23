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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Pakdemirli: 'Birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz, toplamı 490 milyon lira' - İZMİR

Pakdemirli: 'Birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz, toplamı 490 milyon lira' - İZMİR

Pakdemirli: "Birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz, toplamı 490 milyon lira" - İZMİR - 2018 Ege Ekonomik Forumu toplantısı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katıldı.
(4)Pakdemirli: "Bugün itibarıyla başta organik tarım destekleri olmak üzere birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başlıyoruz, toplamı 490 milyon lira."

Organik Tarım Lyon Tarım Toplantı Demirli 

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