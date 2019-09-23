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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Pakdemirli: '2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44 artış sağlanmıştır' - İSTANBUL İzle

Pakdemirli: '2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44 artış sağlanmıştır' - İSTANBUL İzle

Pakdemirli: "2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44 artış sağlanmıştır" - İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi" ne katıldı.
Pakdemirli konuşmasında, "2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44, süt üretiminde yüzde 163, kırmızı et üretiminde de 166 artış sağlanmıştır" dedi.

Süt Üretimi Et Üretimi Kırmızı Et Demirli Büyükbaş Hayvan 

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