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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: '11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız' - İSTANBUL Haberi

Pakdemirli: '11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız' - İSTANBUL Haberi

Pakdemirli: "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız" - İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

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