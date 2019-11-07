Pakdemirli: '11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız' - İSTANBUL
Pakdemirli: "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız" - İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıİSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
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