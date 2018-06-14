Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Özlü: 'Yüksek teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye için seferber olmaya devam edeceğiz' - ANKARA

Özlü: 'Yüksek teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye için seferber olmaya devam edeceğiz' - ANKARA

Özlü: "Yüksek teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye için seferber olmaya devam edeceğiz" - ANKARA - Tech - InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji - Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,Tech - InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji - Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı.
(2)

Teknoloji 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğalgaz Yerli Ünite İle ÇıkartılacakDoğalgaz Yerli Ünite İle Çıkartılacak
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı