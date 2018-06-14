Özlü: 'Yüksek teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye için seferber olmaya devam edeceğiz' - ANKARA
Özlü: "Yüksek teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye için seferber olmaya devam edeceğiz" - ANKARA - Tech - InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji - Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,Tech - InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji - Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı. (2)