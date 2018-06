Özel kompozit konteynerlerle köylere kadar doğalgaz götürülecek İzle

- Ar-Ge merkezinin inşaatında inceleme görüntü

( VAN ) -- İran asıllı iş adamı, Alman teknolojisini Türkiye’ye getiriyor- Almanya’da faaliyet gösteren iş adamı, Van’da Ar-Ge merkezi kuruyor VAN



- Van’da kurulan One Composite Teknoloji Firması tarafından tasarlanan özel kompozit konteynerlerle köylere kadar doğalgaz götürülebilecek. Almanya’da faaliyet gösteren İran asıllı iş adamı Mehdi Firuzi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde Ar-Ge merkezi kuruyor. Van YYÜ Teknokent yerleşkesinde yapımına başlanan ve yakın zamanda inşası tamamlanacak Ar-Ge merkezi, bölgeye büyük katkı sağlayacak. One Composite Teknoloji Firması, Alman teknolojisiyle ürettiği ve 21. yüzyılın doğalgaz inovasyonu olarak bilinen kompozit malzemeden yapılan basınçlı tüplerle köylere kadar boru ihtiyacı olmadan doğalgaz taşınabileceği belirtiliyor. Van’da kurulacak Ar-Ge merkeziyle birlikte doğalgaz taşıyan hafif konteynerler üretmeyi hedefleyen firma, ülkeyi ilgilendirecek projelere de imza atacak. İHA muhabirine konuşan iş adamı Mehdi Firuzi, 30 yıldır Almanya’da yaşadığını ve 15 yıldır da basınçlı tüpler konusunda Almanya başta olmak üzere Belçika ve İran’da faaliyet gösterdiğini belirtti.

Yeni nesil kompozit malzemeden yapılan basınçlı tüplerin 21’inci yüzyılın inovasyonu sayıldığını ifade eden iş adamı Firuzi, “Doğalgaz taşımacılığında Ortadoğu’da faaliyet yapmayı düşünüyoruz. YYÜ Teknokent ile birlikte çalışma amacıyla Ar-Ge merkezi olarak düşünülmüştür. Şirketimiz yaklaşık 7-8 ay önce kuruldu ve Ar-Ge’lerimiz başladı.

YYÜ Teknokent’te Ar-Ge’lerimiz devam ediyor. Ar-Ge’lere dayanarak özel kompozit malzemesinden yapılan ürünleri daha büyük ölçekli üretime bakacağız” dedi.

“Doğalgaz taşıyan hafif konteynerler üreteceğiz” Doğalgazı sıvılaştırmadan kompozit malzemeden üretilen konteynerlere yerleştirilerek kolay taşınmasını sağlayan bir inovasyona imza attıklarını dile getiren Firuzi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası yaklaşık 6 hafta içerisinde bitmiş olacak. Makinelerimizin siparişi verildi.

Almanya’dan gelecekler. Bu noktada üretime başlanacak. Örnek bir bölge olarak Van için planlarımız vardır. Bu yatırım doğalgaz taşımacılığıyla başlıyor. Bizim yeni bir ürünümüz var. Bu ürünümüz ise dünyada gaz taşımacılığı noktasında yeni bir inovasyondur. Doğalgaz taşıyan hafif konteynerler üreteceğiz. Doğalgaz şimdiye kadar boru ile taşınıyordu veya taşınması için sıvılaştırılması gerekiyordu. Yeni ürünümüz ile doğalgaz; tır, tren veya gemiyle sıvılaştırılmadan taşınabilir vaziyete getiriliyor. Bu konteynerler kullanılarak bölgenin ilçelerine, endüstrisine veya gerekirse köylere kadar doğalgaz taşıma imkanımız olacaktır. Diğer taraftan arabaları doğalgaza çevirip, istasyonlarda doğalgazı temin etme imkanı sağlamayı düşünüyoruz.” Kompozit teknolojisinin 2008 yılında Avrupa patentine dayanarak geliştirildiğini anımsatan Firuzi, bu teknolojinin Amerika, Fransa, Kanada ve Norveç gibi ülkelerde faaliyet gördüğünü kaydetti.

“Firmamız ülkeyi ilgilendirecek projelere imza atacak” Van YYÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş ise, YYÜ Teknokent’te 3’ü İran olmak üzere 25 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, “İran menşeli firmalarımızdan biri de One Composite Firmasıdır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da Ar-Ge merkezinin kurulmasını çok önemsiyor. Kurulma aşamasında olan Ar-Ge merkezinin Van’a, bölgeye ve ülkemize çok büyük bir katkısı olacak. Burada kurulan firma çok güçlü ve deneyimli bir firmadır. Firmamız ülkeyi ilgilendirecek projelere imza atacak. Diğer taraftan bölgemizdeki gençlere iş imkanı sunacak, ihracat yapacak ve belki de Van’ımızın çok ücra köşelerine bu kanalla doğalgaz götürülecektir. Tabi devletimizin de desteği mutlaka olacaktır. Devletimiz bu konuda gereken desteği ve önemi vermektedir” diye konuştu.

