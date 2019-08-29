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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı sertifika töreni - KOCAELİ

Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı sertifika töreni - KOCAELİ

- Kampa katılanlara sertifikalarının verilmesiGenç oyun geliştiricileri yaz kampında buluştuANKARA (AA) - Türkiye'deki genç oyun geliştiricilerini bir araya getirecek "Oyun Geliştirme Yaz Kampı", 20 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Kocaeli 'nde düzenleniyor.Kampta gençlere, girişimcilik, oyun şirketi yönetimi, animasyon, oyun geliştirme gibi eğitimler veriliyor.Katılımcılar, uluslararası sektör yayıncıları ile yüz yüze görüşme ve projelerini sunma imkanı da buluyor.Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yanı sıra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Animasyon Film Yapımcıları Derneğince desteklenen projeye 9 üniversite de katkı sağladı.Eğitimlerini tamamlayan gençler, Kocaeli 'ndeki Bilişim Vadisi Kongre ve Fuar Merkezi'nde sertifikalarını aldı.

Uluslararası Bakanlık Girişimcilik Animasyon Yüz Yüze 

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