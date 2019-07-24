Ortadoğu’ya canlı hayvan ihracatı kurbanlık fiyatlarını yükseltti Haberi

-Saruhan Yağmur ile röportaj

-Zafer Oğuz ile röportaj



( ADANA -ÖZEL) - Daha önce Adana'da küçükbaşın kilogram fiyatı 24 lira, büyükbaşın ise 20 lira olarak belirlenen kurbanlık fiyatları canlı hayvan ihracatı sebebiyle artış gösterdi - Güncellenen fiyatlara göre küçükbaş kurbanlıkların kilosu 26 liraya, büyükbaş kurbanlıkların kilosu ise 21 liraya çıktı ADANA



- Adana'da daha önce küçükbaşın kilogramının 24 lira, büyükbaşın kilogramının 20 lira olarak belirlendiği kurbanlık fiyatlarında Ortadoğu ülkelerine yapılan canlı hayvan ihracatı sebebiyle artış meydana geldi. Güncellenen fiyatlara göre küçükbaş kurbanlıkların kilogramı 26 lira, büyükbaş kurbanlıkların kilogramı ise 21 liradan satılacak. Yaklaşık 2 hafta önce Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur’un başkanlığında toplanan kurbanlık fiyatı belirleme komisyonu, Adana’da kurbanlık koyun, keçi, teke, dana ve düvenin fiyatlarını belirlemişti. Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı 24 lira olarak belirlenirken, büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ise 20 lira olarak açıklanmıştı. Bu süre zarfında Ortadoğu ülkelerine yapılan canlı hayvan ihracatı, kurbanlık fiyatlarında da yükselmeye neden oldu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Yağmur, kurbanlıkların kilogram fiyatlarının küçükbaşta 26 lira, büyükbaşlarda 21 lira olarak güncellendiğini bildirdi. Kurbanlık kesim fiyatları ise büyükbaş hayvanlarda 300 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira olarak belirlendi. "Canlı hayvan ihracatı acilen durdurulmalı" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Kasalar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Ortadoğu ülkelerine yapılan canlı hayvan ihracatının ardından kurbanlık fiyatlarına zam yapılmasının zaruri olduğunu belirterek, “Dış ülkelere yaklaşık 300 bin küçükbaş hayvan gittiğini biliyoruz. Bunun üzerine Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak vatandaşımızın alım gücünü de düşünerek fiyatlara 2 liralık bir zam yaptık. Çünkü kurbanlık hayvan satan esnafımız mağdur oldu” diye konuştu.

Kurbanlık fiyatlarının artık netleştiğini, tekrar bir artışın meydana gelmeyeceğini kaydeden Yağmur, “Kurbanlık fiyatlarının düşmesi için ihracatın acilen durdurulması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye yeniden bir et krizine girecektir. Bu hayvanlar bize lazımken ihracatı yapılıyor. Zaten vatandaşın alım gücü düşük” ifadelerini kullandı. Yağmur, vatandaşlara büyük marketlerde kurban kesimi yaptırmaması, kurbanlıklarını gözlerinin önünde kestirmeleri yönünde öneride bulundu. 15 yıldır kurbanlık satışı yapan Zafer Oğuz ise esnaf olarak zor zamanlar yaşadıklarını belirterek, “Küçükbaş hayvanların kilo fiyatı 17 buçuk liradan, 20 buçuk liraya yükseldi. Ortadoğu ülkelerine yapılan canlı hayvan ihracatı nedeniyle piyasanın iyice yükselmesine neden oldu. Biz de kilo fiyatı 3 lira artan küçükbaş kurbanlıkların fiyatına sadece 2 liralık bir zam yapılmasını uygun gördük” diye konuştu.



