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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Organik keçi sütü sabunlar gençliğin ve kadınların gözdesi

Organik keçi sütü sabunlar gençliğin ve kadınların gözdesi

köyde keçi sütü'nün sağımından detay

Zeytin Yağı Keçi Sütü Öğrenciler Eşek Sütü Irak 

-Köyden keçiler ve süt detayı
-Köy'de keçi sütünden ev ekonomisine katkı sağlayan Remziye Arpa ile röportaj
-Aselcioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Sehmus Özdener ile röportaj
-sabun yapımından detay
-kalıplara dökülmesi
-keçi sütü sabunların satışından detay

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin'de keçi sütünden üretilen organik sabunlar Türkiye pazarında en çok rağbet gören sabunlar arasında yer aldı. Keçi sütünden üretilen organik sabunlar Mardin’de kadınların ev ekonomisine katkı sunarken Aselcioğlu sabunculuk yıllık üretimini 10 tona çıkardı. Mardin’de üretilen keçi sütü sabunları İstanbul’da gençlerin ve kadınların gözdesi olurken keçi sütü sabunu eşek sütü sabunundan sonra en çok satılan ikinci sabun oldu. Daha önce eşek sütünden ürettiği sabunları ile birçok ülkeden sipariş alan Aselcioğlu sabun firması şimdi de keçi sütünden ürettiği organik sabunlar ile vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Ürettiği organik sabunlar sayesinde birçok Avrupa ülkesinin dikkatini çeken Aselcioğlu organik sabun üreticisi Şehmus Özdener, ürettiği organik sabunlarının da Türkiye pazarında yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Mardin’in Zınar köyünde keçi sütünden ev ekonomisine katkı sunan Remziye Arpa, köyde keçilerinin ürettiği sütü sattıklarını ve evlerine gelir sağladığını ifade etti.
Arpa “20 keçim var. Günde 20 kilogram süt çıkıyor. Çok mutluyum evime destek oluyorum” dedi.
Aselcioğlu sabun firması sahibi Şehmus Özdener, keçi sütünden ürettikleri sabunu bir çok üniversite kentine yoğun talep üzerine yolladıklarını ifade etti.
Özdener, "Öncelikle zeytin yağını 40 dakika kaynatıyoruz ve meşe külü ile keçi sütünü kaynamaya bırakıyoruz. 6 ile 12 saat arasında değişiyor. Keçi sütü sabunu peeling özelliği var ve akneli sivilcelere karşı kullanıyor. Yüzde 33 oranında süt kullanıyoruz. Başta İstanbul’da üniversite öğrencileri olmak üzere, memurlar makyaj temizliğinde kullanılması ile şuan en çok sattığımız ürünler arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul, Bursa, Adana yoğun talep var. En çok İstanbul’a yolluyoruz. Yıllık 10 ton üretim yapıyoruz şuan. 15 - 20 gün içinde ciltte oluşan akneyi temizliyor. En rağbet gören sabunumuz” diye konuştu.

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