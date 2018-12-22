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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Organik Ağrı turşusu raflardaki yerini aldı - AĞRI

Organik Ağrı turşusu raflardaki yerini aldı - AĞRI

- Organik Ağrı turşusu raflardaki yerini aldı - Fabrika satış mağazasından detay - Ağrı Valisi Süleyman Elban'in konuşmasıOrganik Ağrı turşusu raflardaki yerini aldı - Ağrı Valiliği ve Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında kadınların ürettiği organik Ağrı turşusu satışa sunuldu - Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban: - "Hanımlarımızdan oluşan bir kooperatif kurduk. Bu kooperatif üzerinden patent başvurusu yapmayı planlıyoruz. Tanıtım ve pazarlamasından sonra girişimcilerimizin, iş adamlarımızın da bu işi yapmalarını bekliyoruz"AĞRI (AA) - Ağrı 'da açılan turşu yapım kursuna katılan kadınların tamamen organik malzemelerle ürettiği turşular, açılışı yapılan fabrika satış mağazasında satışa sunuldu. Ağrı Valiliği ve Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında açılan kursta kadınlar, Belediye binasındaki atölyede turşu üretti. Ağrı 'nın doğal kaya tuzu, suyu ve lahanası kullanılarak yapılan turşular, paketleme işleminin ardından kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde açılışı yapılan mağazada satışa çıkarıldı.Mağazanın açılış kurdelesini kesen Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ile kurum müdürleri ve üretici kadınlar, turşu suyu içip ürünlerden tattı.Elban, kadınların kentte çok önemli bir işi başardığını, Ağrı turşusuna kalite getirdiğini dile getirerek, açılışını yaptıkları satış mağazası için ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Ağrı 'nın lahanasının çok meşhur olduğuna işaret eden Elban, bu sebzenin ham ürün şeklinde pazarlanması yerine mamule çevrilerek satılmasının hem çiftçi hem de turşu üreticilerine ciddi gelir kazandıracağını vurguladı.Bu kapsamda önce bu konuda eğitim verildiğini anlatan Elban, "Sonra Bursa'da bu işi yapanlarla uygulamalı 10 gün eğitim aldılar. 20 civarında hanım arkadaşımız, gıda mühendisi eşliğinde turşu üretimine başladı.
Valilik olarak gerekli tüm malzemeler ve ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.
Kursiyerlerin turşu üretiminde kullandığı malzemelerin tümünün organik olduğunun altını çizen Elban, şöyle devam etti:"Lahanamızdan tuzumuza kadar kullanılan tüm malzemeler, hem yerel hem de katkısız. Turşumuzun yüzde 100 organik olmasını istedik. Onun için de herhangi bir katkı maddesi kullanılmadı. Suyu bize has dağlarımızdan gelen kar suyu, tuzu kendi dağlarımızdan çıkarılan tuz, lahanamız da kendi ovalarımızda yetişen lahanalar. İnşallah Ağrı 'dan çıkan bu lezzetten ilimiz, ilçelerimiz, bölgemiz ve ülkemizde yaşayan diğer insanlarımız nasiplenir."Elban, turşu üretimiyle ekim alanlarının artacağını, çiftçilere önemli katkı sunacağına inandığına dikkati çekti. - Ağrı turşusu için patent başvurusu yapılacakİzmir'de katıldıkları bir fuarda Ağrı turşusunun büyük rağbet gördüğünü aktaran Elban, turşunun lezzeti, aroması ve kalitesinin çok beğenildiğini söyledi.

Bunun üzerine Ağrı 'da da bu ürünleri pazarlamaya başladıklarını belirten Elban, şunları kaydetti:"Hanımlarımızdan oluşan bir kooperatif kurduk. Bu kooperatif üzerinden patent başvurusu yapmayı planlıyoruz. Tanıtım ve pazarlamasından sonra girişimcilerimizin, iş adamlarımızın da bu işi yapmalarını bekliyoruz. Çünkü bunun Ağrı 'da artık sektör olması gerekiyor. Bir kooperatifin, Valiliğin ya da Belediyenin gözetimi, denetiminde yapılan bir iş olmaktan ziyade piyasada pazar bulması, bu sektörün ciddi anlamda gelişmesini bekliyoruz."Elban, Ağrı 'da turşu üretiminin yapılabileceğini göstermek için bu işe girdiklerini dile getirerek, "Bu işi başardık gibi. Çünkü çok ciddi talep var. Bugün onlarca otel bizden sipariş talebinde bulundu. Onların taleplerini karşılamamız mümkün değil, çünkü çok fazla." diye konuştu.
Turşu üretiminde yer alan kadınlar ise ürünlerinin beğenilmesi ve ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

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