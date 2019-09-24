Ordu’da bal üretiminde büyük düşüş

-Yakın ve geniş plan detayları

-Başkan Akın Çifçi ile röp.

-Bal paketleme tesisinden detaylar

-Detay görüntüler



( ORDU - ÖZEL)- Ordu’da bal üretim rekoltesi, geçen yıla göre yüzde 40 düştü- Türkiye'nin en çok bal üretiminin olduğu Ordu'da arıcılar, kötü başladıkları sezonu yaklaşık yüzde 40’lık kayıpla kapattı- Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi:- “Rekoltede yüzde 40’lık bir düşüş var”- “Arı görmemiş yapay ballar tüketiciyi zehirliyor, üreticilerimizi mağdur ediyor” ORDU



- Türkiye’de bal üretim sıralamasında birinci olan Ordu'da bu yıl yüzde 40’lık bir rekolte kaybı yaşandı. Dünya bal üretiminde Türkiye, Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ordu, Türkiye’de en fazla bal üretimi ile birinci sıradaki yerini koruyor. Yaklaşık 600 bin kovan varlığı ve yıllık yaklaşık 17 bin ton bal üretiminin gerçekleştiği Ordu’da bu sezon yaklaşık yüzde 40’lık bir düşüş yaşandığı belirtildi. Kayıtlı olarak yaklaşık 4 bin arıcının bulunduğu Ordu’da arıcılar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bal üretimini gerçekleştirirken, bu sezon yaşanan rekolte kaybı arıcıları olumsuz etkiledi. “Rekoltede yüzde 40’lık bir düşüş var” Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, arıcıların 5 ve 6’ncı aylarda iklim dengesizliği nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.



Ancak 8’inci ay civarlarında dışarıdan bal akımının iyi olmasının arıcıları sevindirdiği ve kalitenin yüksek olduğuna değinen Çifçi, “Rekolte olarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 düşüş yaşadık. Amacımız bunu fiyatlara yansıtmaktı. Fiyatlar da şu anda istediğimiz seviyeye ulaştı. Arıcılarımız da fiyattan gayet memnun” dedi.

Çifçi, Sivas bölgesindeki rekolte düşüşünün yüzde 50’lere kadar çıkabildiğine değinerek, “Biz bunu 7’inci ay içerisinde arıcılarımız ziyaret ettiğimizde söyledik. Tabii, bir sezonu daha hayırlısı ile geride bıraktık. Arıcılarımızın artık kazasız bir şekilde kış yataklarına yerleşmeleri en büyük dileğimiz” diye konuştu.

“Balımızın hak ettiği değere ulaşması gerekiyor” Ordulu arıcıların profesyonel olduklarını, gelecek sezon için kış hazırlıklarına başlayacaklarını da ifade eden Çifçi, “Bizim arıcılarımız Türkiye'nin 45 iline gidiyorlar, gerçekten onlar için kazanç kapısı. Kendilerini ve ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Balımızın hak ettiği değere ulaşması için de bir çaba gösterilmiyor” şeklinde konuştu.

"Yapay yollarla üretilen ballar hem zehirliyor hem de arıcıları mağdur ediyor" “Arı görmemiş ballar yapılıyor” diyen Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, “Maalesef belirli illerde fabrikalar kurulmuş, glikoz gibi ürünlerden yapılan ballar var. Hem tüketici zehirleniyor hem de arıcılarımızın emeği çalınıyor. Üreticilerimiz Türkiye'nin her noktasında bir çaba gösteriyorlar balımız hak ettiği değere ulaşmıyor, kazanamamış oluyoruz. Biz yapay ballara bir nevi gıda terörü diyoruz. İnsanlarımız zehirleniyor” ifadelerine yer verdi.

