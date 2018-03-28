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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
ORAN'dan 27 milyon liralık proje desteği - KAYSERİ Haberi

ORAN'dan 27 milyon liralık proje desteği - KAYSERİ Haberi

- Toplantıdan detaylar - ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın konuşmasıKAYSERİ (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, 2017 Yılı Mali Destek programları kapsamındaki projelere 27 milyon liralık destek verecek.ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ORAN Kayseri Merkez Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Kayseri , Sivas ve Yozgat'taki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yurtnaç, ORAN 2017 Yılı Mali Destek programları kapsamında proje başvurularının sona erdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:"Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik, Kentsel Sosyal Altyapının İyileştirilmesi ve Yeni Yenilenebilir Tarım Uygulamalarında projeler geldi. Toplam 27 milyon lirayı bu sene zarfında bu üç projeye vereceğiz. Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik'te 94 projemiz var. Kentsel Sosyal Altyapının İyileştirilmesi'nde 76 proje var. Yeni Yenilenebilir Tarım Uygulamaları'nda da 32 proje gelmiştir, Kayseri , Sivas ve Yozgat olarak ajansa toplan 202 proje başvurusu teslim edilmiştir. Bu projeler inşallah hayırlı işlere kapı aralar."ORAN'ın desteklediği projelerin önemine vurgu yapan Yurtnaç, Kalkınma Bakanlığının önem verdiği güdümlü projelerin de devam ettiğini ifade etti.
Yurtnaç, Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası projesinin, Sivas'ta ise Hamidiye Sanayi ve Kent Müzesi güdümlü projesinin fizibilite çalışmalarının devam ettiğini aktardı.Toplantıya, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

Lyon Urus Allah Erimli 

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