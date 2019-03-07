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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Öğrencilerin 23 bin lira tasarruf ettiren termostat projesi tescil yolunda İzle

Öğrencilerin 23 bin lira tasarruf ettiren termostat projesi tescil yolunda İzle

Remzi Fidan öğrencileri ile proje üzerinde çalışırken detay

Stat Projesi Patent Başvurusu Kamu Binası Öğrenciler Düşünür 

-Remzi fidan açıklama

( MANİSA -ÖZEL)- Tescil alınırsa Türkiye'deki kamu binalarında yüz milyonlarca liralık tasarruf sağlanacak- Patent bekleyen 'Akıllı kamu binası otomasyonu' projesi seri üretime hazır- Türkiye’deki kamu binaları yüzde 30 doğalgaz tasarrufu sağlayacak- Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan:- “Seri imalat için hazırlıklarımızı tamamladık. Prototipimiz hazır. En son üretime hazır halde bekliyoruz. Seri üretimini yaptıktan sonra bütün Türkiye’de bütün kamu binalarına taktığımız zaman yüz milyonlarca lira tasarruf sağlayacağımızı düşünüyoruz” MANİSA

- Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve yılda 23 bin lira tasarruf sağlayan doğalgazla çalışan kalorifer kazanları için geliştirilen termostat sistemi için patent başvurusu yapıldı. Seri üretime hazır halde bekleyen proje, patent başvurusunun onaylanmasının ardından Türkiye’deki tüm kamu binalarında kullanımı için çalışmalar başlayacak. Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan ve öğrencileri tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Akıllı kamu binası otomasyonu' projesi kapsamında, doğalgazla çalışan kalorifer kazanları için termostat sistemi geliştirildi. İç ortamın yanı sıra dış ortam sıcaklığı ve su sıcaklığını ölçerek belirlenen programa göre kazanın çalışmasını sağlayan sistem sayesinde son bir yılda yüzde 30’a varan, 22 bin metre küp doğalgaz toplamda ise 23 bin lira tasarruf edildi. Yerli yazılım ve donanım ile tasarlanan sistemin patent başvurusu da yapıldı. “Prototipimiz hazır” Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan, “Okulumuzda yüzde 30 tasarruf sağladığımız için bunun patentini de almaya karar verdik. Patent ve faydalı model başvurumuzu yaptık. Temmuz ayında çıkış alacak. 3 ay da ilan süresinde bekledikten sonra, ekim ayında faydalı model belgemizi de alacağız. Daha sonra seri imalat için hazırlıklarımızı tamamladık. Prototipimiz hazır. En son üretime hazır halde bekliyoruz. Seri üretimini yaptıktan sonra Türkiye’de bütün kamu binalarına taktığımız zaman yüz milyonlarca lira tasarruf sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tüm Türkiye çapında devlet dairelerinde harcanan doğalgazın yüzde 30 tasarruf edildiğini düşünürsek, ne kadar büyük bir kazanç sağlayacağımızı hesap edebiliriz. Yüz milyonlarca lira tasarruf etmiş olacağız.” dedi.

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