Öğrenciler 'Kampüs Kart' ile PTT hizmetlerinden yararlanacak

-konuşmalar

-röportajlar

-Detay



( İSTANBUL )- Marmara Üniversitesi ile PTT arasında iş birliği protokolü İSTANBUL



- Marmara Üniversitesi ile PTT, 'Kampüs Kart Projesi' için iş birliği protokolü imzaladı. Kampüs Kart ile öğrenciler ve idari personel birçok hizmetten yararlanabilecek. Marmara Üniversitesi ile PTT, 'Kampüs Kart Projesi' için üniversitenin Sultanahmet Yerleşkesi'nde iş birliği protokolü imzaladı. Şubat ayında hayata geçilecek Kampüs Kart Projesi' ile üniversitenin öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personelinin PTT hizmetlerinden yararlanacak. Ayrıca üniversiteye girişlerde, yemekhanelerinde, kütüphanelerinde ve oto parklarında para ödemeden kart kullanmak suretiyle hizmet verileceği ifade edildi. İmza törenine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, üniversitenin öğretim elemanları ve kurumların temsilcileri katıldı.

''PTT'nin hizmetlerinden indirimli şekilde yararlanacaklar'' Proje hakkında bilgi veren Genel Müdür Kenan Bozgeyik, ''Bu ülkenin iki güzide kuruluşu, karşılıklı işbirliği ile çalışanlarımız, öğrencilerimiz, hocalarımız ve üniversite yönetiminin kullanmış oldukları PTT hizmetlerinden indirimli şekilde yararlanacak. Üretmiş olduğumuz 'Kampüs Kartı' öğrenciler her yerde kullanacaklar. Hem hayatları kolaylaşacak hem de hizmetleri indirimli şekilde satın almış olacaklar. Kargo, bankacılık ve PTT'nin diğer hizmetlerini uygun şartlarda daha iyi şekilde kullanacaklar. PTT olarak üniversitemizin araştırmalarıyla, hocalarımızın birikimlerinden yararlanarak ve güçlü işbirliği yaparak ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Ülkemizin yaşam kalitesini yükseltmek gibi önemli işleri işbirliği halinde yürüteceğiz. Proje ile ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Şubat ayı itibari ile tam olarak proje hayata geçecek'' şeklinde konuştu.

''Kampüs Kart ile pek çok hizmet para kullanmaksızın temin edilmiş olacak'' Rektör Prof. Dr. Erol Özvar ise şöyle konuştu: ''İki kurum, Türkiye'nin aslında müstesna projelerinden bir tanesine imza atıyor. Bu proje ile PTT'nin alt yapısından istifade etmek suretiyle üniversitemize bir 'Kampüs Kart hediye ediyoruz. Bu Kampüs Kart ile birlikte üniversitemizin öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileri artık üniversiteye girişlerde, yemekhanelerde, kütüphanelerinde ve oto parklarında para ödemeden kart kullanmak suretiyle bir hizmet almış olacaklar. Bu çerçevede PTT'nin alt yapısı ile üniversitemizin gereksinimlerini bir araya getirdik böylece çok önemli bir proje ortaya çıktı. Bu proje bir kamu projesidir. İnşallah ileride kampüs dışında da bu projeden ortaya çıkan kartları kullanmak suretiyle bir takım istifadelere kavuşulmuş olacaktır. Bunların içerisinde belki müzeler ve ulaşım olacaktır. 'Kampüs Kart ile pek çok hizmet para kullanmaksızın temin edilmiş olacaktır. Başarılı bir proje hazırladığımızı düşünüyorum. İnşallah PTT ile bundan sonra da güzel projelerimiz olur. Genel müdür ile bu konuda hem fikir olduk''.

