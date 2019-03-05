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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Nutella’dan ‘O da Senin Gibi Benzersiz’ kampanyasıyla 2 milyon tasarımlı kavanoz

Nutella’dan ‘O da Senin Gibi Benzersiz’ kampanyasıyla 2 milyon tasarımlı kavanoz

Yasemin Ansaldo ile röp.

( İSTANBUL )- Nutella, özel seçilen Türk motifli kavanozlar oluşturdu İSTANBUL

İletişim Toplantı İtalya Lansman Rektör 


- Nutella farklılığa ve benzersiz olmaya verdiği değeri vurguladığı ‘O da Senin Gibi Benzersiz’ kampanyası ile sevenlerine her birisinin ne kadar benzersiz olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor. Marka, bu çerçevede Türk motiflerinden oluşturulan rengarenk kavanozları tüketicisine sunmaya başladı.
Sürülebilir çikolata pazarının sevilen markası Nutella, yeni kampanyası ‘O da Senin Gibi Benzersiz’ için birbirinden farklı 2 milyon adet kavanoz tasarladı. Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının her biri benzersiz bir tasarıma sahip. Kavanozların üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın benzersizliğini simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor. En sevilen ürünler arasında yer alan marka söz konusu kampanyası ile tüketicilerinin her birinin birbirinden farklı ve özel olduğunu ortaya koyuyor. Böylece, marka tüketicilerine verdiği değeri, her birinin benzersiz olduğunu vurgulamak suretiyle bir kere daha göstermiş oluyor. “Milyonlarca benzersiz tasarıma sahip kavanozdan hangisini beğeniyorsan, onu sadece senin için hazırladım” mesajı veriliyor. Mart ve Nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında bulunacak Nutella bu uygulama için iki ana desen hazırladı. Özel bir algoritma kullanılarak bu desenlerin farklı bölgelerine odaklanarak özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Başta İtalya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen ‘O da Senin Gibi Benzersiz’ kampanyası tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Nutella Türkiye’nin benzersiz kavanozları Mart ve Nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında bulunacak. Özel desenli kavanozlar sadece 750 gr’lık ambalajlarında yer alacak. “Türk motiflerinden ilham alıyor” Rengarenk kavanozların lansmanı için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Ferrero Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Yasemin Ansaldo, “Nutella sevenlerin hepsi bizim için çok özel. Dolayısıyla hepsine birer tane onlara özgün kavanoz hediye etmek istedik, amacımız bu. Desenler Türk motiflerinden ilham alıyor ve özel bir algoritmayla motiflerin belli bölümlerine odaklanılarak hazırlandı. 2 milyon adet oluşturuldu” dedi.
Yeni kıyafetiyle Nutella sevenlerinin kavanozlarını daha çok seveceklerini söyleyen Ansaldo, “Aynı zamanda bu yeni desenlerin kahvaltılara görsel bir lezzet de getireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki iki ay boyunca sürecek. Tüketicilerimiz yeni tasarımlı ürünlere önceden almakta oldukları bütün noktalardan ulaşabilirler” ifadelerini kullandı. Ansaldo, vermek istedikleri mesajı şu sözlerle aktardı: “Nutella tüketicileri bizim için çok özel, hepsinin farklı değerleri var, hepsi çok özgün. Dolayısıyla bu kavanozların desenlerinin de onlara layık, renkli olmasını düşündük.” (ACÖ-E)
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