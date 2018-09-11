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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Nohut üreticisinin yüzünü güldürdü İzle

Nohut üreticisinin yüzünü güldürdü İzle

-Biçerdöver İle Nohut Biçimi

--Çiftçi Muttalip Türk'ün Konuşması
--Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul'un Konuşması

( KÜTAHYA - ÖZEL) KÜTAHYA

- Teşviklerin artmasıyla çevre köylerin de nohut ekimine yöneldiği Kütahya’nın Domaniç ilçesinde çiftçilerin yüzü nohut ile güldü. Domaniç İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, İlçede bu yıl bin 500 dönüme nohut ekildiğini belirtti.
Özoğul, devlet desteği ve artan fiyat nedeniyle çiftçinin memnun olduğunu ifade etti.
Özoğul, "Geçtiğimiz yıl 500 dönüm arazide nohut ekimi gerçekleştirdik. Buradan elde edilen gelir ve nohudun kalitesinden dolayı Domaniç Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün girişimleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle 250 dönüm azkan nohut tohumu hibe edildi. Bu destekler ve geçen yıl ki nohut fiyatları da çiftçimizi teşvik etti. Çiftçimiz ve Ürün satın alan toptancılar nohuttan memnun kaldı. Önümüzdeki yıllarda toplu ekime daha fazla önem vereceğiz. Bu tempo ile devam ettiğimiz takdirde Domaniçimizin nohudu bir marka haline gelecek. Ayrıca, çilek, üzüm, fasulye ve ceviz gibi ürünler ilçemizde on numara kalite sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra nohut kalitesi de oldukça fazla bu sebeple artık markalaşma yoluna gitmek için çalışmalarımız var. Çünkü Domaniç’te yetişen ürünlerin tadı çok lezzetlidir” dedi.
Çiftçi Muttalip Türk ise “İlk kez geçen yıl nohut ekimi gerçekleştirdim. Bu sene kullanılmayan tarlalara da ekim yaptım. Bu ekim yaptığım alan 20 yıldır kimse kullanmadı. Arkadaşlar ile birlikte 70 dönüm araziye ekimi gerçekleştirdik. Bana burada nohut yapamazsın domuz girer, ayı girer dediler. İyi ki ekmişim, Domuz da gelmedi, ayı da gelmedi. Verim de çok güzel oldu” ifadelerini kullandı. (TY-EFE-HA-E)
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