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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar'dan patates fiyatları hakkında açıklama: 'Bu bir suni yükselme' Haberi

Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar'dan patates fiyatları hakkında açıklama: 'Bu bir suni yükselme' Haberi

Ziraat odası başkanı Veli Kenar ile röportaj

Fiyat Artışı Kazancı Aritas Yol Haritası Hayvan 

-Arşiv

( NİĞDE ) Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar'dan patates fiyatları hakkında açıklama: "Bu bir suni yükselme" NİĞDE

- Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, fiyatı 5 Tl’yi bulan patatesle ilgili açıklamalarda bulundu. Kenar, az üretimden kaynaklanan fiyat artışının birkaç gün içerisnde yazlık patateslerin çıkmasıyla normal seyrine döneceğini söyledi.

4 ay önce 500 ton Niğde patatesinin satışının azaldığı ve fiyatının 20 kuruşa kadar düşmesinden dolayı çiftçilerin depolarındaki patateslerin çöpe döküldüğünü belirten Kenar, fiyatların suni yükselme olduğunu ve bu fiyatla üreticinin hiçbir kazancı olmadığını ifade etti.
Kenar açıklamasında şunları söyledi; "Son günlerde yine patates gündeme geldi. 4 ay önce de patatesin para etmediğiyle ilgili gündeme gelmişti şimdi de patatesin parasının yükseldiğiyle ilgili gündeme geldi. Yaş sebze olduğu için arz talep meselesine bağlı olduğu için bir ürün. Günümüzde domateste, biberde de olabiliyor. Başlıca sebepleri 2017 sezonunda yazlık bölge dediğimiz Adana Akdeniz bölgesi Niğde’de kışlık patates bittiği zaman yazlık patates çıkıyor o bölgelerde. Patates o dönem para etmediği için o bölgede çiftçiler üretimi azalttı. Çiftçilik demek doğa ile savaşmak demek. Hastalık oluyor, yağmur ve dolu oluyor. Patates veriminin düşüklüğüne de sebep oldu. Böyle olunca otomatik fiyatlar yükseldi. Bu bir suni yükselme. Niğde’nin Altunhisar, Tokat Niksar ve Afyon bölgelerinde erkenci yazlık patatesler yavaş yavaş sökülmeye başlıyor. Yani birkaç gün içerisinde fiyatların normale düşeceğini umuyoruz. Sanki patates çiftçisi çok kazanıyormuş gibi görünüyor ama tarlada patates 2 buçuk TL iken market ve pazarda 5 TL. Çiftçi çok kazanmıyor aradaki alıp satanlar bu kadar farkı kazanıyor. Devletimizin patates üreticilerimiz için istikrarlı bir fiyat aralığı olması için bir yol haritası izlemesi gerekiyor. Biz odalar olarak bir masaya oturup ne yapabiliriz konuşmamız gerekiyor. Televizyonlardaki patates fiyatlarından çiftçilerimizde çok rahatsız oluyor. Çünkü bütün emeklerini tarlaya harcıyor ve insanların çok para kazandığını düşünmeleri bizleri rahatsız ediyor. Geçtiğimiz aylarda Niğde’de 500 bin ton patatesimiz satamayarak bir kısmı çöpe bir kısmı da hayvan yemi olarak kullanıldı. 20 kuruşa patates satamazken 5 TL’ye patates satıldığını görüyoruz. Tüketiciler ile üreticilerin mağdur olmaması için bir çalışma yapılması gerekiyor."
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