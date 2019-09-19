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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Niğde elması ihracatında hedef 10 bin ton İzle

Niğde elması ihracatında hedef 10 bin ton İzle

- Elma bahçesi - Ağaçdaki elmalar - Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ile röportaj - Rengi, tadı, aroması ve kalitesiyle ön plana çıkan Niğde elmasında 10 bin tonluk ihracat hedefleniyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş: - "Bu yıl ihracatımız 6 bin tona yaklaştı. İnşallah 10 bin tonun üzerinde ihracatla sezonu kapatacağız"NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde 'de bu yıl yaklaşık 430 bin ton rekolte beklenen elmada, 10 bin ton ihracat hedefleniyor.Hasadına yeni başlanan ve üretimde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Niğde elması, rengi, tadı, aroması ve kalitesiyle ön plana çıkıyor.Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, Türkiye'nin en kaliteli elmasının Niğde 'de yetiştirildiğini belirterek, "Bize geri dönüşler bu şekilde ifade ediliyor. 2019 yılı için 430 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. 2018'de ilimizden ihracat bin 500 ton civarındaydı. Bu yıl ihracatımız 6 bin tona yaklaştı. İnşallah 10 bin tonun üzerinde ihracatla sezonu kapatacağız. Bu ilimiz açısından çok ciddi bir rakam." diye konuştu.
- "Türkiye'deki elma üst fiyatı Niğde 'den belirleniyor"Baş, Niğde 'nin elma üretimi için çok uygun olduğunu dile getirerek, "Soğuk hava depolarımız, paketleme, tasnif, boylama tesislerimiz, bakanlığımızın destekleriyle hızla faaliyete geçtiği için Niğde pazar konumuna geldi. Türkiye'deki elma üst fiyatı Niğde 'den belirleniyor. Niğde 'nin fiyatına göre diğer bölgeler, daha altlardan fiyat belirliyor." dedi.
Bu durumun Niğde açısından sevindirici olduğunu ifade eden Baş, üreticileri kutladı.Baş, verimde geçen seneye göre artış olduğuna da değinerek, "Üretimden ziyade kalite olarak ön plana çıktık. Üretim standardımız devam ediyor. Sürdürülebilir üretimimiz var. Tadı, rengi, aroması, boylaması ve bunların sürdürülebilir olması sağlandığı müddetçe Niğde elmada belirleyici olacak." şeklinde konuştu.

Asad Muhabir Allah Boylam 

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